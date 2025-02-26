شكرا لقرائتكم خبر عن جراديشار ووسام يقودان هجوم الأهلي أمام حرس الحدود.. وشوبير في حراسة المرمى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته أمام حرس الحدود والتي تجمعهما اليوم الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ16 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هانى ورامي ربيعة ومصطفى العش وكريم الدبيس

الوسط: مراون عطية وأحمد رضا وإمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات وجراديشار ووسام أبو على

لعب الأهلي وحرس الحدود قبل مباراة اليوم، 33 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري منذ صعود حرس الحدود للدوري العام موسم 1964-1965 باسمه القديم "السواحل"، كانت المباراة الأولى يوم 13 نوفمبر 1964، وانتهت بفوز الأهلي بهدف للاشئ أحرزه حلمي سليمان، وآخر مباراة في 19 يوليو 2023، وانتهت بالتعادل 1-1، أحرز هدف الأهلي محمود كهربا.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 27 مباراة، وتعادل الفريقان في أربع مباريات، وفاز حرس الحدود في مباراتين، أحرز لاعبو الأهلي 60 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 4- 0 مرتين موسمي 2006-2007، 2015-2016، ومرة بنتيجة 4-2 موسم 2005-2006، وأربع مرات بنتيجة 3- 0، وفوز حرس الحدود بنتيجة 3- صفر موسم 2012-2013.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، عماد متعب برصيد ثمانية أهداف،