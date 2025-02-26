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حافلة الأهلي تصل استاد برج العرب قبل مواجهة حرس الحدود بالدوري

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حافلة الأهلي تصل استاد برج العرب قبل مواجهة حرس الحدود بالدوري

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القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر

الأربعاء، 26 فبراير 2025 02:49 م

وصلت منذ قليل حافلة فريق الأهلي إلى استاد برج العرب قبل مباراته أمام حرس الحدود والتي تجمعهما اليوم الأربعاء  ضمن منافسات الجولة الـ16 لبطولة الممتاز.

ولعب الأهلي وحرس الحدود قبل مباراة اليوم، 33 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري منذ صعود حرس الحدود للدوري العام موسم 1964-1965 باسمه القديم "السواحل"، كانت المباراة الأولى يوم 13 نوفمبر 1964، وانتهت بفوز الأهلي بهدف للاشئ أحرزه حلمي سليمان، وآخر مباراة في 19 يوليو 2023، وانتهت بالتعادل 1-1، أحرز هدف الأهلي محمود كهربا.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 27 مباراة، وتعادل الفريقان في أربع مباريات، وفاز حرس الحدود في مباراتين، أحرز لاعبو الأهلي 60 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً.
أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 4- 0 مرتين موسمي 2006-2007، 2015-2016، ومرة بنتيجة 4-2 موسم 2005-2006، وأربع مرات بنتيجة 3- 0، وفوز حرس الحدود بنتيجة 3- صفر موسم 2012-2013.
هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، عماد متعب برصيد ثمانية أهداف،

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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