شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الأهلي تصل استاد برج العرب قبل مواجهة حرس الحدود بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

وصلت منذ قليل حافلة فريق الأهلي إلى استاد برج العرب قبل مباراته أمام حرس الحدود والتي تجمعهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ16 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ولعب الأهلي وحرس الحدود قبل مباراة اليوم، 33 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري منذ صعود حرس الحدود للدوري العام موسم 1964-1965 باسمه القديم "السواحل"، كانت المباراة الأولى يوم 13 نوفمبر 1964، وانتهت بفوز الأهلي بهدف للاشئ أحرزه حلمي سليمان، وآخر مباراة في 19 يوليو 2023، وانتهت بالتعادل 1-1، أحرز هدف الأهلي محمود كهربا.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 27 مباراة، وتعادل الفريقان في أربع مباريات، وفاز حرس الحدود في مباراتين، أحرز لاعبو الأهلي 60 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 4- 0 مرتين موسمي 2006-2007، 2015-2016، ومرة بنتيجة 4-2 موسم 2005-2006، وأربع مرات بنتيجة 3- 0، وفوز حرس الحدود بنتيجة 3- صفر موسم 2012-2013.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، عماد متعب برصيد ثمانية أهداف،