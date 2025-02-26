شكرا لقرائتكم خبر عن "سبورتس إكسبو 2025" يستقبل "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" لمناقشة سُبل دعم وتطوير الرياضة في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف معرض ومؤتمر "سبورتس إكسبو 2025"، وفد من "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين"، وذلك في إطار الاهتمام بدعم قطاع الرياضة، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتنمية الشباب وتحقيق التنمية المستدامة.

وشهدت الزيارة التي جاءت ضمن فعاليات اليوم الثالث، قيام وفد التنسيقية الذي يضم النائب محمد تيسير مطر، والنائب أحمد مقلد بتفقد أجنحة المعرض المختلفة، للتعرف على أحدث الابتكارات والتقنيات في المجال الرياضي، ومناقشة سُبل دعم وتطوير الرياضة في مصر، وكيفية تعزيز الاستثمار في هذا المجال الحيوي.

وتأتي مشاركة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مثل هذه الفعاليات انطلاقاً من إيمانها بدور الرياضة في تحقيق التنمية، انطلاقًا من أهمية المعرض الذي أصبح أهم منصة لتبادل الخبرات والمعرفة بين المهتمين بالمجال الرياضي على المستويين المحلي و الدولي. بالإضافة إلى التأكيد على أهمية الرياضة لبناء الشخصية وتعزيز القيم الإيجابية بين الشباب، وأهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم الرياضات المختلفة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الرياضي.

جدير بالذكر، أن "سبورتس إكسبو" يعد الحدث الرياضي الأهم في المنطقة، حيث يجمع بين التكنولوجيا والابتكار لتعزيز الاستثمار في الرياضة، ويوفر منصة استراتيجية للجهات الفاعلة في هذا المجال لاستكشاف الفرص المستقبلية.