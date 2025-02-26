شكرا لقرائتكم خبر عن الجاهزية شرط بيسيرو لمشاركة شيكابالا مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره زد في الجولة السادسة عشر من بطولة الدورى الممتاز والتي تقام في السابعة من مساء غد بإستاد القاهرة.

واستقر بيسيرو على الاستعانة بمحمود عبد الرازق شيكابالا، في حالة واحدة، وهى الجاهزية البدنية، وهو ما سيظهر خلال التدريبات الجماعية التي يخوضها مع الفريق، خاصة وأنه غاب عن مباريات الزمالك الفترة الماضية.

اقترب محمود عبد الرزاق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك، من التواجد ضمن قائمة فريقه فى مواجهة زد إف سي، المقبلة، بعد تعافيه وانتهائه من البرنامج التأهيلى الذى خضع له طوال الفترة الماضية.

وشارك شيكابالا فى التدريبات الجماعية لفريقه بداية من أمس الأحد، ليصبح اللاعب جاهزًا لتدعيم الفريق فى لقاء زد، ومن المنتظر أن يقوم البرتغالى جوزيه بيسيرو بضم اللاعب لقائمة الفريق، على أن يتواجد على مقاعد البدلاء للاستعانة به حسب سير اللقاء.