شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفقد فريقا كاملا أمام حرس الحدود اليوم فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يفقد السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الأهلى، فريقا كاملا أمام حرس الحدود التى ستقام فى الرابعة عصر اليوم الأربعاء، على استاد برج العرب في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة دورى nile.

غيابات الأهلى

ويغيب عن الأهلى فى مباراة حرس الحدود 11 لاعبا هم: "يحيى عطية الله – ياسر إبراهيم – رضا سليم – محمد مجدى أفشة – كريم فؤاد – على معلول – طاهر محمد طاهر للإصابة وعمر الساعى ومصطفى مخلوف - خالد عبد الفتاح - سمير محمد لأسباب فنية".

قائمة الأهلى أمام حرس الحدود

حراسة المرمى: محمد الشناوى، مصطفى شوبير، حمزة علاء

خط الدفاع: كريم الدبيس، أحمد نبيل كوكا، مصطفى العش، رامى ربيعة، أشرف دارى، محمد هانى، أكرم توفيق، عمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، أحمد رضا، إمام عاشور، كريم وليد، حسين الشحات، محمد عبدالله، أشرف بن شرقى.

الهجوم: جراديشار، وسام أبوعلى.

الاهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنزيف النقاط بالتعادل السلبى مع إنبى ثم حقق الفوز على سموحة بهدفين دون رد ثم الفوز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم تعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم فاز على بتروجت بهدفين مقابل هدف ثم فاز على غزل المحلة بهدف دون رد ثم فاز على الإسماعيلى برباعية دون رد ثم تعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق.