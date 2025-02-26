غوارديولا يؤكد أن دي بروين "صادق" حيال مستقبله مع سيتي

الرياص - اسماء السيد - لندن : أكّد الإسباني بيب غوارديولا أن لاعب وسطه البلجيكي كيفن دي بروين سيكون صادقا تماما مع نفسه، عندما يتخذ قرارا بشأن تمديد عقده مع مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم في المواسم الأربعة الماضية.

وبعد عقد من النجاحات الباهرة مع سيتي، قد يصل البلجيكي الموهوب إلى نهاية مشواره مع الفريق المملوك للإمارات، عندما ينتهي عقده مع ختام الموسم الحالي.

وفرض ابن الثالثة والثلاثين نفسه كأحد أبرز اللاعبين في تاريخ برميرليغ، وتوج بألوانه ست مرات بلقب الدوري ومرة في دوري أبطال أوروبا عام 2023، بيد أن مستواه بدأ يتراجع تدريجا في الأشهر الـ18 الأخيرة.

خاض صاحب 107 مباريات دولية مع بلجيكا، سبع مباريات كاملة فقط هذا الموسم الذي عانى فيه مجددا من الإصابات، واستهل 12 مباراة من أصل 25 في الدوري، مسجلا هدفين وست تمريرات حاسمة.

انتُقد البلجيكي بعد أدائه الباهت الأسبوع الماضي خلال الخسارة أمام ضيفه ليفربول متصدر الدوري 0 2.

وكشف غوارديولا سابقا عن العلاقة الجيدة التي تربطه بدي بروين المرشح للانتقال إلى الدوري الأميركي أو السعودي.

لكن عما إذا كانت هذه العلاقة الطيبة ستؤثر على مستقبل دي بروين، قال غوارديولا الثلاثاء "لن تغيّر شيئا. طبعا نعرف بعضنا البعض جيدا ونحن صادقان حيال هذا الأمر".

تابع غوارديولا الذي وصل إلى ملعب الاتحاد بعد سنة من قدوم دي بروين عام 2015 "أعتقد أنه في هذه الحالة عليه اتخاذ القرار. هو صادق تماما مع نفسه، أن يقرر بما يشعر وماذا يريد أن يفعل في الفصل التالي من حياته. سيبلغ الرابعة والثلاثين صيفا وعليه أن يقرر، على غرار ما حدث مع (لاعب الوسط الإسباني) دافيد سيلفا على سبيل المثال".

وبات الحفاظ على لقب سيتي شبه مستحيل، مع ابتعاده في المركز الخامس بفارق عشرين نقطة عن ليفربول، قبل 12 مرحلة على انتهاء الموسم.

وعن خططه للموسم المقبل، قال المدرب الفذ "على النادي التوقيع مع لاعبين جدد، لكن في الوقت عينه عليه الاحتفاظ بأكبر كم من اللاعبين الذين نملكهم".