شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للسيدات في أمم إفريقيا.. تاريخ محدود وطموحات كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم منتخب مصر للكرة النسائية، خطوة نحو التأهل الثالث لأمم أفريقيا، بعد تجاوز نظيره الرواندي في المرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وتعادل منتخب مصر للكرة النسائية، أمام نظيره الرواندي بهدفين لكل منهما في إياب التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وتأهل المنتخب الوطني للسيدات للدور الثاني من التصفيات رغم التعادل، بمجموع المباراتين، حيث كانت مباراة الذهاب انتهت بفوز المنتخب الوطني بهدف نظيف.

تقدم منتخب مصر بالهدف الأول عن طريق منة طارق، وتعادل منتخب رواندا لينتهى الشوط الأول على وقع التعادل الإيجابي، وفي شوط المباراة الثاني سجلت حبيبة عصام الهدف الثاني لسيدات الفراعنة، لكن الدقيقة قبل الأخيرة من الوقت بدل الضائع شهدت هدف التعادل لرواندا.

ولم يشارك منتخب سيدات مصر في أمم إفريقيا منذ نسخة 2016 في الكاميرون، وبهذه النتيجة تأهل للدور الثاني من التصفيات الأفريقية، وفي حال تخطي الدور الثاني يتأهل للبطولة القارية.

ورغم أن كرة القدم النسائية في مصر لا تزال في مراحل التطوير، إلا أن منتخب مصر للسيدات شارك في بطولة أمم إفريقيا في مناسبتين فقط، أعوام 1998 و2016، بينما غاب عن بقية النسخ إما لعدم التأهل أو عدم المشاركة.

أولى مشاركات المنتخب جاءت في نيجيريا 1998، حيث خاض ثلاث مباريات في دور المجموعات لكنه لم يحقق أي انتصار، وخسر جميع مبارياته، مسجلًا هدفين واستقبل 14 هدفًا. وبعد غياب طويل، عاد المنتخب إلى البطولة في الكاميرون 2016، لكنه خرج أيضًا من دور المجموعات، بعدما لعب ثلاث مباريات فاز في واحدة وخسر اثنتين، مسجلًا هدفًا واحدًا واستقبل 7 أهداف.

إجمالًا، لعب منتخب مصر للسيدات في كأس الأمم الإفريقية 6 مباريات، فاز في مباراة واحدة فقط، وخسر 5 مواجهات، مسجلًا 3 أهداف واستقبل 21 هدفًا. ورغم هذه الأرقام المحدودة، فإن الطموحات كبيرة لتطوير كرة القدم النسائية في مصر، مع سعي الاتحاد المصري لوضع برامج تطويرية تمكن المنتخب من التواجد بانتظام في البطولة والمنافسة على مراكز متقدمة في المستقبل.

خاض منتخب مصر اللقاء بتشكيل مكون من: "حبيبة صبري (1) – إيمان حسن (12) – نور خالد (4) – ندى عماد (6) – ياسمين عبد العزيز (7) – عهد طارق (18) – أميرة محمد (8) – نور عبد الواحد (3) – نهى طارق (11) – مهيرة علي (22) – حبيبة عصام (10)".

وعلى مقاعد البدلاء اللاعبات: فرح سمير علي (16) - رودينا عبد الرسول يحيى محمد (2) - ثريا أشرف عبد الله (5) - منار السيد هاني (21) - منة عزت عبد الحميد (19) - مروة توفيق أحمد (20) - يارا صبري بسيوني (14).

واختار الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم للسيدات بقيادة أحمد رمضان 30 لاعبة للانتظام في المعسكر، وهن: حبيبة عصام، نهى طارق، مها الدمرداش، ثريا أشرف، نورا خالد، رودينا عبد الرسول، حبيبة وليد، حبيبة عماد، آية محمد حنيش، نور عبد الواحد السيد، حلا مصطفى موسى، عهد طارق جميل، مايا إيهاب المرغني، مهيرة علي محمد، أميرة محمد محمود، ياسمين عبد العزيز، سمر عادل جمال، ملك عمرو المهدي، مروة توفيق محمد، منار السيد هاني، ندى عماد عواد، منه عزت عبد الحميد، فرح سمير علي، يارا صبري السيد، منه الله منصور، عزة مجدي الفولي، كنزي مجدي عزيز، ليلى شريف البحيري، نورهان عاشور، وفاطمة رجب.