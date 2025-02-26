شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي المتوقع أمام حرس الحدود في الدوري.. عودة وسام وهاني والان مع تفاصيل الخبر

استقر مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي على التشكيل المتوقع الذي سيخوض مباراة حرس الحدود في الرابعة مساء اليوم الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدوري المصري.

والتشكيل المتوقع أن يلعب به الأهلي مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هانى وأشرف دارى ومصطفى العش وكريم الدبيس

الوسط: مراون عطية وأحمد رضا وإمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات وجراديشار ووسام أبو على "محمد عبد الله".

وتبلغ القيمة التسويقية للأهلى 33.90 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لحرس الحدود 3.50 مليون يورو.

وتعادل الأهلى مع الزمالك بهدف لكل فريق في آخر ظهور بمسابقة الدوري المصري فيما تعادل حرس الحدود مع بتروجت بهدفين لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة.

الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى، ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى، ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد، وعاد لنزيف النقاط بالتعادل السلبى مع إنبى، ثم حقق الفوز على سموحة بهدفين دون رد، ثم الفوز على الجونة بهدفين دون رد، ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق، ثم تعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق، ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم فاز على بتروجت بهدفين مقابل هدف، ثم فاز على غزل المحلة بهدف دون رد، ثم فاز على الإسماعيلى برباعية دون رد، ثم تعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق.