شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر مقرب من اللاعب: زيزو متمسك بالزمالك رغم العروض الخليجية والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مقرب من أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك أن اللاعب تلقى الفترة الأخيرة عدة عروض من أندية مختلفة إلا أنه مازال متمسك بـ الزمالك.

وقال المصدر في تصريحات لليوم السابع أن زيزو على قوة الزمالك وملتزم بعقده الذى ينتهى بنهاية الموسم، ورغم أنه يتلقى عروض كثيرة لكنه يتمسك بجمهور الزمالك .

وينتظر أحمد مصطفى زيزو تحديد مسئولو الزمالك ، موعد لعقد جلسة الاتفاق على تجديد عقده والذى ينتهى بنهاية الموسم، وبالتالى حسم مصيره سواء بالاستمرار مع الفريق من عدمه، في ظل تلقيه عدة عروض من خليجية خاصة من قطر.

ويريد زيزو الاستمرار مع الفريق الأبيض، في ظل ارتباطه بجماهيره، خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى تصريحاته للمقربين أن الزمالك هو الخيار الأول له، وحال تقارب أرقام النادى من العروض التي تلقاها من قطر سيكون الاختيار هو الزمالك، وفى حال تمسك الزمالك بأرقام محددة لا تتناسب مع مستوى اللاعب وقيمته التسويقية، فسيتم مناقشة العروض الأخرى لحسم الأمر النهائي.