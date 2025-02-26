شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى مع صافرة محمود ناجى قبل مواجهة حرس الحدود؟ والان مع تفاصيل الخبر

أسندت لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة، مباراة الأهلى وحرس الحدود التي ستقام في الرابعة عصر اليوم الأربعاء، على استاد برج العرب في الجولة السادسة عشرة من دورى nile، إلى الحكم محمود ناجى.

ويعاون محمود ناجى كل من يوسف البساطى وأحمد رشدى، وأحمد حمدى حكم رابع، وخالد الغندور حكم تقنية الفيديو ويساعده أحمد حسام.

أرقام الأهلى مع محمود ناجى

أدار محمود ناجى 8 مباريات للأهلى قبل مواجهة اليوم، فاز الأهلى خلالها فى 5 مواجهات وخسر مباراتين وتعادل فى لقاء.

المباراة الأولى جمعت الأهلى مع النصر وفاز الأهلى بخماسية نظيفة موسم 2017 / 2018، المواجهة الثانية كانت أمام المقاولون العرب موسم 2020 / 2021، وانتهت بفوز الأهلى 3/ 2، ثم أدار مباراة الأهلى مع الجونة والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين فى كأس الرابطة العام الماضى، ثم أدار مباراة الأهلى ومصر المقاصة وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد ثم أدار مباراة الأهلى وبيراميدز التى انتهت بخسارة المارد الأحمر بثلاثة أهداف دون رد ثم أدار مباراة الأهلى وفاركو وفاز فيها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، ومباراة الأهلى ومودرن سبورت وانتهت بخسارة الأهلى بهدفين مقابل هدف، وأخيرا الأهلى وزد في الجولة الثانية بالدورى هذا الموسم وانتهت بفوز الاهلى بهدف طاهر محمد طاهر.

وتعادل الأهلى مع الزمالك بهدف لكل فريق في آخر ظهور بمسابقة الدوري المصري فيما تعادل حرس الحدود مع بتروجت بهدفين لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة.

الاهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنزيف النقاط بالتعادل السلبى مع إنبى ثم حقق الفوز على سموحة بهدفين دون رد ثم الفوز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم تعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم فاز على بتروجت بهدفين مقابل هدف ثم فاز على غزل المحلة بهدف دون رد ثم فاز على الإسماعيلى برباعية دون رد ثم تعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق.