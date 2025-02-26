شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الأهلى وحرس الحدود في الدوري قبل لقاء اليوم.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الأهلى في الرابعة عصر اليوم الأربعاء، فريق حرس الحدود على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة دورى nile.



أرقام الاهلى وحرس الحدود

موقف الأهلى وحرس الحدود فى جدول الدوري

يملك فريق الأهلى 33 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وسجل 27 هدفا وتلقت شباكه 9 أهداف، فيما يملك حرس الحدود 22 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق 6 انتصارات و4 تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 16 هدفا.

آخر ظهور للأهلى وحرس الحدود

تعادل الاهلى مع الزمالك بهدف لكل فريق في آخر ظهور بمسابقة الدوري المصري فيما تعادل حرس الحدود مع بتروجت بهدفين لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة.

الاهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنزيف النقاط بالتعادل السلبى مع إنبى ثم حقق الفوز على سموحة بهدفين دون رد ثم الفوز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم تعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم فاز على بتروجت بهدفين مقابل هدف ثم فاز على غزل المحلة بهدف دون رد ثم فاز على الإسماعيلى برباعية دون رد ثم تعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق.