شكرا لقرائتكم خبر عن روقا يشكو الزمالك لاتحاد الكرة للحصول على مستحقاته المتأخرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم محمد أشرف روقا لاعب فريق الزمالك السابق، وحرس الحدود الحالي بشكوى إلى اتحاد الكرة، ضد نادى الزمالك للحصول على مستحقاته المتأخرة لدى النادى.

وطلب روقا في شكواه الحصول على المستحقات بعد أن قام الزمالك بفسخ العقد من طرف واحد، رغم ان اللاعب موقع على عقد 3 مواسم.

وجاء في الشكوى أن اللاعب طلب صرف مستحقاته المتبقية لدى النادى عن موسم 2023- 2024 والتي تبلغ 8 ملايين و819 ألفا و231 جنيها، وكذلك صرف مبلغ 666 ألفا و66 جنيها نسبة المشاركة 25% والمنصوص عليها في العقد، بالإضافة إلى صرف مستحقات اللاعب من الموسم الثالث 2024- 2025 والبالغة 11 مليونا و538 ألفا و461 جنيها، وذلك جراء التعسف والإهمال الجسيم من قبل نادى الزمالك والمتمثل في فسخ العقد بإرادة منفردة بناء على بند تم اضافته دون علم اللاعب وفى غيبته وذلك بعد توقعه على العقد.



