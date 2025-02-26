شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مشاركة أحمد حمدى مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

اقترب أحمد حمدى لاعب فريق الزمالك من العودة، للمشاركة مع فريقه في المباريات الفترة المقبلة، بعد خضوعه لبرنامج تأهيلى طويل من الإصابة وخضوعه لجراحة الرباط الصليبى خلال الأشهر الماضية.

ومن المقرر أن يعود أحمد حمدى للمشاركة مع الفريق خلال أسبوعين قادمين، وفقا لما ستسفر عنه القياسات الطبية التي سيخضع لها اللاعب بألمانيا، ليحدد الطبيب الألماني الذى أجرى الجراحة للاعب، إمكانية العودة، و موعد المشاركة بالتحديد.

ومن المقرر أن يتوجه اللاعب إلى ألمانيا خلال الساعات القادمة، للخضوع الى القياسات الطبية، ومن ثَم تحديد موعد مشاركته مع الفريق في التدريبات الجماعية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره زد فى الجولة السادسة عشر من بطولة الدورى الممتاز، باللقاء الذى يقام فى السابعة من مساء غد باستاد القاهرة.