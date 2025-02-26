شكرا لقرائتكم خبر عن 37 مباراة جمعت الأهلى وحرس الحدود قبل لقاء اليوم بالدوري.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الأهلى في الرابعة عصر اليوم الأربعاء، مواجهة صعبة عندما يواجه حرس الحدود على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة دورى nile.



مواجهات الأهلى وحرس الحدود

37 مباراة جمعت الأهلى وحرس الحدود

التقى الأهلى مع حرس الحدود 37 مباراة قبل لقاء الليلة حقق المارد الاحمر 28 فوزا وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 62 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا، وانتهت آخر مواجهة جمعت الفريقين بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وتعادل الأهلى مع الزمالك بهدف لكل فريق في آخر ظهور بمسابقة الدوري المصري فيما تعادل حرس الحدود مع بتروجت بهدفين لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة.

الاهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنزيف النقاط بالتعادل السلبى مع إنبى ثم حقق الفوز على سموحة بهدفين دون رد ثم الفوز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم تعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم فاز على بتروجت بهدفين مقابل هدف ثم فاز على غزل المحلة بهدف دون رد ثم فاز على الإسماعيلى برباعية دون رد ثم تعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق.