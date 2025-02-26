شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة حرس الحدود اليوم.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يخوض السويسرى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلى، تحديا جديدا عندما يواجه حرس الحدود في الرابعة عصر اليوم الأربعاء، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة دورى nile.



أرقام كولر

أرقام كولر مع الأهلى

خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 151 مباراة، فاز فى 104 لقاء وتعادل فى 30 مباراة، وتلقى 17 هزيمة، وسجل لاعبوه 299 هدفا وتلقت شباكهم 118، وخرج بشباك نظيفة فى 83 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (6-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودى صن داونز (5-2).

وتوج كولر مع الأهلى بـ11 بطولة هى السوبر المحلى "أربع مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرتين" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، وكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة.

وطالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلى لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات لملاحقة بيراميدز على القمة بغية مواصلة حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري الذى يتطلع المارد الأحمر لتحقيقه للموسم الثالث على التوالي.

ويلعب الأهلي اللقاء دون ياسر إبراهيم ويحيى عطية الله ورضا سليم و كريم فؤاد للإصابة ويتسلح المارد الأحمر بنجمه المتألق جراديشار وإمام عاشور بجانب حسين الشحات وكريم الدبيس ووسام أبو على وأشرف بن شرقى.