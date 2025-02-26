شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط بالزمالك تناقش عرض تجديد زيزو قبل جلسة اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

تعقد لجنة التخطيط بنادى الزمالك جلسة مطلع الأسبوع المقبل، لمناقشة الملف الأهم على طاولة اللجنة وهو تجديد عقود لاعبى الفريق ممن تنتهى عقودهم بنهاية الموسم، وعلى رأسهم أحمد مصطفى زيزو

وتنتهى عقود عدد من لاعبى الفريق بنهاية الموسم، وهم أحمد مصطفى زيزو، عبد الله السعيد، محمود حمدى الونش، عمر جابر.

وتسعى لجنة التخطيط لحسم الملف في أسرع وقت، حيث ستقزم اللجنة بعقد الجلسة ومناقشة العرض النهائي من الزمالك للاعب، ووضع الرتوش النهائية على العقد الجديد لزيزو، ثم يتم تحديد جلسة مع اللاعب للاتفاق على التجديد، وفقا لما تم الاتفاق عليه خلال جلسة اللجنة.

وبذلك يصبح اللاعب صاحب الحق في تحديد مصيره مع الفريق بعد الجلسة التي سيعقدها مع لجنة التخطيط، والتي تضم كل من أحمد حسام ميدو ، وحازم امام ، عمرو الجناينى في العضوية، وحسين لبيب رئيسا.

