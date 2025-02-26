شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على حرس الحدود في القيمة التسويقية قبل لقاء اليوم.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يحل فريق الأهلى في الرابعة عصر اليوم الأربعاء، ضيفا على فريق حرس الحدود على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة دورى nile.



الأهلى يتفوق على حرس الحدود فى القيمة التسويقية

الأهلى يتفوق على حرس الحدود فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 33.90 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لحرس الحدود 3.50 مليون يورو.

وتعادل الأهلى مع الزمالك بهدف لكل فريق في آخر ظهور بمسابقة الدوري المصري فيما تعادل حرس الحدود مع بتروجت بهدفين لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة.

الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى، ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى، ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد، وعاد لنزيف النقاط بالتعادل السلبى مع إنبى، ثم حقق الفوز على سموحة بهدفين دون رد، ثم الفوز على الجونة بهدفين دون رد، ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق، ثم تعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق، ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم فاز على بتروجت بهدفين مقابل هدف، ثم فاز على غزل المحلة بهدف دون رد، ثم فاز على الإسماعيلى برباعية دون رد، ثم تعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق.