شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الجولة الـ 16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم مباريات الجولة الـ16 للدوري المصري " دوري نايل " حيث يتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدورى برصيد 36 نقطة بينما يأتي الأهلى في المركز الثاني برصيد 33 نقطة والزمالك ثالثاً برصيد 28 نقطة.

يستعد الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم، الأربعاء لمواجهة حرس الحدود بالدوري المصري، فى مواجهة صعبة للفريقين.

الأهلى افتتح مشواره فى الدورى المصرى بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبيا مع البنك الأهلى، وفاز على المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد، ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم واجه بيراميدز وتعادل بهدفين لكل فريق ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثية مقابل هدف ثم فاز على بتروجت بهدفين مقابل هدف ثم فاز على غزل المحلة بهدف دون رد ثم فاز على الإسماعيلى برباعية دون رد ثم تعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدورى الممتاز.