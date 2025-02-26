شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم استعداداته اليوم لمواجهة زد فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته اليوم، الأربعاء، حيث يخوض مرانه الختامي استعدادا لمواجهة زد المقرر لها غد، الخميس، فى السابعة مساءً باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدورى الممتاز.

ويدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الثالث برصيد 28 نقطة، بعد أن خاض 15 مباراة، فاز فى 8 مواجهات، وتعادل في 4 وخسر في 3 مباريات.

ويغيب محمود جهاد عن لفريق أمام المباراة، في ظل معاناته من إصابة بالعضلة الخلفية، حيث يخوض تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي، ويؤدى تدريبات علاجية وتأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي داخل صالة الجيمانيزيوم في ظل معاناته من إصابة فى العضلة الخلفية.

كما يقود وسط ملعب الفرق الأبيض كلا من عبد الله السعيد، محمد شحاتة، بالإضافة إلى ناصر ماهر بعد انتهاء الإيقاف الذى تعرض له 3 مباريات لتعديه بالضرب على لاعب الإسماعيلى فى المباراة التى جمعت الفريقين، و تغيب بسببها عن مباريات فريقه أمام فاركو و بتروجت و الأهلى.