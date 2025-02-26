شكرا لقرائتكم خبر عن التونسى أيمن حبيبى معدًا بدنيًا للإسماعيلي في جهاز عماد سليمان والان مع تفاصيل الخبر

أتم مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، تعاقده مع المعد البدنى التونسى أيمن حبيبى لينضم إلى الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى في الفترة الحالية.

وبدأ أيمن حبيبى مهام عمله مع الفريق فور وصوله إلى الإسماعيلية، رغبة منه فى مساعدة اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم خلال المرحلة المقبلة.

واستهل حبيبى مشواره كمعد بدنى مع فريق الترجى الرياضى التونسى لأقل من 19 عاما، قبل أن يلتحق بنادى حمام الأنف ثم بمنتخب ليبيا لأقل من 20 عاما.

وشغل التونسى منصب مدرب مساعد فى خليج سرت وفى نادى الاتحاد الليبى وأيضا فى منتخب الكونغو، حيث عين مساعدا للمدرب الفرنسى بيار لوشانتر الذى اختاره ليكون إلى جانبه فى تدريب فريق سيمبا التنزانى.

كما سبق له العمل فى حافيا كوناكرى الفينى، والنجم الساحلى التونسى، بالإضافة إلى القوة الجوية العراقى.

أعلن عماد سليمان المدير الفني لفريق الإسماعيلي، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة فاركو اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من دوري nile.

وجاءت قائمة الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: كمال السيد، عبد الله جمال، محمد عبد الرازق.

الدفاع: عماد حمدي، محمد عمار، عبد الكريم مصطفى، حاتم سكر.

الوسط: هشام محمد، عبد الله محمد، محمد بيومي، محمد عبد السميع، على الملواني، عبد الرحمن الدح، محمد خطاري، مروان حمدى، عمر القط، إبراهيم عبد العال، عبد الرحمن كتكوت، السيد ربيع، إيريك تراورى.

الهجوم: محمد زيدان، حسن صابر، خالد النبريصي