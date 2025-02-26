شكرا لقرائتكم خبر عن عمر مسعد يتأهل لربع نهائي بطولة كندا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهل البطل المصري عمر مسعد، إلى الدور ربع النهائي ببطولة كندا المفتوحة للاسكواش، والتي تستضيفها كندا خلال الفترة بين 24 فبراير الجاري إلى 1 مارس المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 50 ألف دولار.

وجاءت نتائج المصريين في دور الـ 16 كالتالي:

فوز عمر مسعد على تشارلي لي بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-13, 8-11, 11-6, 12-10, 11-1.

هزيمة كريم التركي أمام الانجليزي محمد الشوربجي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-4, 11-9.

وكان البطل المصرى الواعد كريم التركى توج بلقب بطولة جودفيلو كلاسيك للاسكواش، والتي استضافتها كندا خلال الفترة بين 18 إلى 23 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 15 ألف دولار.

وفاز كريم التركى فى الدور النهائى على الإنجليزى توم والش المصنف الثانى بالبطولة، بنتيجة 3-1، فى مباراة استغرقت 79 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-3, 6-11, 11-6, 17-15.