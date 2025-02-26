شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب المحليين يخوض مرانه الرئيسى اليوم استعدادا لجنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر للمحليين بقيادة وائل رياض، اليوم، الأربعاء، مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة جنوب إفريقيا الجمعة المقبل، في ذهاب الدور الأول من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا للمحليين.

وتقام مباراة الذهاب يوم الجمعة 28 فبراير الساعة الرابعة عصرًا على استاد فري ستيت بمدينة بلومفونتين، أما مباراة الإياب فتقام يوم الأحد 9 مارس الساعة التاسعة مساءً على استاد هيئة قناة السويس في الإسماعيلية.

ويضع الجهاز الفني للمنتخب الوطني للمحليين ، بقيادة وائل رياض، خطة المباراة اليوم والاستقرار على التشكيل الذى يخوض به المواجهة من القائمة التي ضمت 26 لاعبًا، بعد وصول البعثة أمس الثلاثاء إلى جنوب إفريقيا.

وضمت قائمة المنتخب كل من: "حراسة المرمى: محمود أبو السعود، حسين زكريا، محمد أبو النجا، أحمد طارق، والدفاع: أيمن أشرف، عبد الرحمن صميدة، مهاب سامى، احمد عيد، لؤي وائل، سيد نيمار، شريف رضا، محمود إبراهيم، أحمد خالد، وفي الوسط: محمد صادق، أحمد خالد كباكا، رامز ميلاد، محمد عنتر، محمود دياستي، محمد مجدى، يوسف الجوهري، مصطفى جمال، محمود طلعت، محمد بهاء، والهجوم: مروان عثمان، محمد السيد، على حسين".