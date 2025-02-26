شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يناشد مجلس الوزراء لمواجهة إثارة الفتن بين الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

ناشد حسام المندوه أمين صندوق نادى الزمالك رئيس مجلس الوزراء، لسرعة مواجهة التجاوزات التى تضر بأمن واستقرار المجتمع، وإثارة الفتن بين أبناء الوطن الواحد، بصفته مسئولا عن أمن المجتمع واستقراره.

وكتب المندوه عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "تعليقا على أحداث مباراة القمة بين الزمالك والأهلى..

- بكل تأكيد هي مجرد مباراة كرة قدم، رياضة وترفيه وهدفها متعة الجماهير وإسعادهم، فهي مباراة في إطار من المنافسة الشريفة ، ليست حربا أو نزاعا.

- وارد في أي فاعلية أو حدث عام وجماهيري أن يحدث بعض التجاوزات، وهذه التجاوزات من أي طرف مرفوضة جملة وتفصيلا.

- والعقاب على أي تجاوز أو خروج عن المألوف أمر طبيعي ومقبول على أن يكون عادلا بين الطرفين، ولكن المرفوض تماما هو أن يخطئ المسئول أو المؤسسة ، وهذا ما لا نقبله ، ومن ذلك :

- خطأ لاعب أو تجاوزه في حق الجمهور، لأنه مسئول ويعمل في إطار مؤسسي ومنظومه هي ناديه.

- خطأ إعلامي مسئول، يخرج مدفوع بانتمائه وميوله وقناعاته ، ليثير الفتن والضغائن ، ويخرج عن دوره وأمانته ومسئوليته ، ليهاجم مؤسسات الدولة وجهاتها المسئولة ويسبهم ويتهمهم بعدم العدالة والانحراف والتجاوز ، هذا أمر غير مقبول لأنه:

- يخالف نصوص ومواد الميثاق ومدونة السلوك المهني للأداء الإعلامي ، لأن الإعلام رسالة ، والحرية المسئولة أساس ممارسة العمل الإعلامي ، وخاصة ما تضمنت المبادئ احترام القيم المجتمعية وآداب وتقاليد المهنة، واحترام تراث الوطن وهويته وقبول الآخر، وتأكيد دور الإعلامي في حماية الوحدة الوطنية والتماسك القومي.

- والتزام الإعلامي بالدقة والأمانة والصدق وإسناد المعلومات والأخبار إلى مصادرها الأصلية، والالتزام بالموضوعية في التناول والتوازن في عرض وجهات النظر وعدم تغليب المصالح الخاصة على الاعتبارات المهنية والوطنية.

- الأبواق والمنصات الاعلامية مسئولية كبيرة ، وكل من يعتلى منصة ويبث رسالة إعلامية ، يجب أن يكون على قدر المسئولية والأمانة التي يحملها ، وأن يقدم الصالح العام على ميوله وتوجهاته الشخصية ، ولكن يعبث بأمن واستقرار الوطن ، ويثير الفتن بين أبناء الوطن الواحد ، ويسيئ إلى الأجهزة المسئولة ، والتي تضم قامات قضائية وشخصيات مرموقة ، فهذا أمر مرفوض تماما ، ويحتاج الى وقفة جادة وحاسمة ، لأن هذا الإعلامي تكررت تجاوزاته واساءته للكثير من رموز ومؤسسات الدولة ، واثارة الفتن والمشاكل.

- ولابد للأجهزة المعنية وعلى رأسها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن يتخذ قرارات حاسمة تجاهه ، وأن تتحرك لجان الاتحاد المصري لكرة القدم والرابطة لرد اعتبارها أمام تجاوزاته واتهاماته لها ، لأن من أمن العقاب أساء الأدب .