شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يخشى كمين حرس الحدود اليوم فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره حرس الحدود في الرابعة عصر اليوم، الأربعاء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري المصري في مواجهة صعبة للفريقين.

ويملك فريق الأهلى 33 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وسجل 27 هدفا وتلقت 9 أهداف فيما يملك حرس الحدود 22 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق 6 انتصارات و4 تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبيه 16 هدفا وتلقت شباكه 16 هدفا.

وتُلعب بطولة الدورى من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

وكان الأهلى قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

وتعادل الأهلى مع الزمالك بهدف لكل فريق في آخر ظهور بمسابقة الدوري المصري فيما تعادل حرس الحدود مع بتروجت بهدفين لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ومن جانبه طالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلى لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات لملاحقة بيراميدز على القمة بغية مواصلة حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري الذى يتطلع المارد الأحمر لتحقيقه للموسم الثالث على التوالي.

ويلعب الأهلي اللقاء دون ياسر إبراهيم ويحيى عطية الله ورضا سليم و كريم فؤاد للإصابة ويتسلح المارد الأحمر بنجمه المتألق جراديشار وإمام عاشور بجانب حسين الشحات وكريم الدبيس ووسام أبو على وأشرف بن شرقى.

الاهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنزيف النقاط بالتعادل السلبى مع إنبى ثم حقق الفوز على سموحة بهدفين دون رد ثم الفوز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم تعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم فاز على بتروجت بهدفين مقابل هدف ثم فاز على غزل المحلة بهدف دون رد ثم فاز على الإسماعيلى برباعية دون رد ثم تعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق.

في المقابل، يتطلع محمد يوسف المدير الفني لحرس الحدود لتحقيق نتيجة إيجايبة أمام الاهلى اليوم لمواصلة نتائجه الايجايبة في المسابقة المحلية ، وحذر محمد يوسف لاعبى فريقه من خطورة ثنائي النادي الأهلي، إمام عاشور، والسلوفيني جراديشار.

وشدد محمد يوسف على لاعبيه ضرورة الالتزام بالأدوار الدفاعية وعدم ترك مساحة للتسديد يمكن استغلالها من لاعبي الأهلي في لقاء اليوم.