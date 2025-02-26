شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة الزمالك لتجديد عقد زيزو تحسم مصير العروض القطرية والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر أحمد مصطفى زيزو تحديد مسئولو الزمالك ، موعد لعقد جلسة الاتفاق على تجديد عقده والذى ينتهى بنهاية الموسم، وبالتالى حسم مصيره سواء بالاستمرار مع الفريق من عدمه، في ظل تلقيه عدة عروض من خليجية خاصة من قطر.

ومن المقرر أن يقوم زيزو ووالده بتقديم الطلبات المالية، وفقا لما يتناسب مع العروض التي تلقاها اللاعب من الوكرة أو الشمال القطرى، خلال الأيام الماضية، حيث إن اللاعب سيقارن بين العروض التي تلقاها وبين العرض المالى للزمالك، وحال اقتراب الأرقام حتى وإن كان الزمالك أقل بعض الشئ فالأولوية للزمالك.

ويريد زيزو الاستمرار مع الفريق الأبيض، في ظل ارتباطه بجماهيره، خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى تصريحاته للمقربين أن الزمالك هو الخيار الأول له، وحال تقارب أرقام الزمالك من العروض التي تلقاها من قطر سيكون الاختيار هو الزمالك، وفى حال تمسك الزمالك بأرقام محددة لا تتناسب مع مستوى اللاعب وقيمته التسويقية، فسيتم مناقشة العروض لحسم الأمر النهائي.

وكان مجلس الزمالك قد كلف لجنة التخطيط بإنهاء ملف تجديد عقد زيزو، وتكون هي المسئولة عن هذا الملف ، للوصول الى حل يرضى جميع الأطراف بما يصب في مصلحة الزمالك، وتتكون لجنة التخطيط من حسين لبيب، رئيس النادي كرئيسا للجنة، وتضم في عضويتها الثنائي حازم إمام وأحمد حسام ميدو، وعمرو الجنايني.