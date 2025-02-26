شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يختتم استعداداته لمواجهة سموحة فى الجولة 16 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

يختتم اليوم، الأربعاء، فريق الكرة الأول بالنادي المصري، استعداداته لمواجهة سموحة، في مباراة الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري، والتي تجمع الفريقين غدا، الخميس.

ويحتل المصري المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، حصدها بعد خوض 15 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل فى مثلها وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 9 أهداف.

وأتم مجلس إدارة النادي المصري، إجراءات التعاقد مع المدير الفني التونسي أنيس بوجلبان لتولي مهام الإدارة الفنية للفريق الأول للكرة بالنادي، وذلك بعقد يمتد لموسم ونصف الموسم لينتهي بنهاية موسم 2026/2025.

ووافق مجلس إدارة النادي على تشكيل الجهاز الفني التونسي المعاون، والذي يضم إلى جوار بوجلبان كل من: أنيس بن عبد القادر مدربًا عامًا، محمد بن الحبيب تومي مدربًا لحراس المرمى، محمد وجيه بلعيد مدربًا للياقة البدنية، أشرف بن الهادي طياري محللًا للأداء، حسن بن صلاح الدين أخصائيًا للتأهيل.

وكتبت الصفحة الرسمية لنادي المصري عبر حسابها على فيسبوك: "اللي يعرف كيفاش يصنع الفارق، حاضر باش يرفع التحدى، أنيس بوجلبان مديرًا فنيًا للنسور الخضُر، رحبوا معنا بقائد النسور".

وكان علي ماهر المدير الفني السابق للمصري، نجح في قيادة الفريق إلى ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية حيث ضرب الفريق البورسعيدي موعداً مع سيمبا التنزاني، كما قاد علي ماهر الفريق البورسعيدي للتأهل إلى دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، حيث ينتظر الفريق مواجهة قوية مع البنك الأهلي.