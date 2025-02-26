شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستدرج فاركو بحثاُ عن عودة الانتصارات فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

في إطار مباريات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري، يستضيف في السابعة مساء الإسماعيلى نظيره فاركو بإستاد الإسماعيلية في لقاء صعب لأصحاب الأرض الباحثين عن العودة للانتصارات بعدما ساءت نتائجهم مؤخرا وأصبحوا في المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة.

ورغم تغيير الجهاز الفني للدراويش بقيادة حمد إبراهيم وتم إسناد المهمة لعماد سليمان مدير الكرة السابق للفريق إلا أن النتائج ما زالت غير مرضية بعدما فشل الفريق في تحقيق أي انتصار تحت ولاية العمدة.

في المقابل يدخل فاركو المباراة في المركز العاشر برصيد 19 نقطة ، ويبحث أحمد خطاب المدير الفني للفريق إلى تحقيق الفوز أو الخروج بنتيجة إيجابية من أجل الدخول ضمن التسعة الكبار من أجل اللعب على المربع الذهبى والابتعاد عن صراع الهبوط مبكرا.