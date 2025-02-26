شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى أمام حرس الحدود اليوم الأربعاء فى دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الرابعة عصر اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع حرس الحدود على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة.

1_ موقف الأهلى وحرس الحدود فى جدول الدوري

يملك فريق الأهلى 33 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وسجل 27 هدفا وتلقت 9 أهداف فيما يملك حرس الحدود 22 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق 6 انتصارات و4 تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 16 هدفا.

2_نتيجة آخر ظهور للأهلى وحرس الحدود فى الدوري

تعادل الأهلى مع الزمالك بهدف لكل فريق في آخر ظهور بمسابقة الدوري المصري فيما تعادل حرس الحدود مع بتروجت بهدفين لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة.

3_الأهلى يتفوق على حرس الحدود فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 33.90 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لحرس الحدود 3.50 مليون يورو.

4_أرقام كولر مع الأهلى

خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 151 مباراة، فاز فى 104 لقاءات وتعادل فى 30 مباراة، وتلقى 17 هزيمة، وسجل لاعبوه 299 هدفا وتلقت شباكهم 118، وخرج بشباك نظيفة فى 83 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (6-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودى صن داونز (5-2).

وتوج كولر مع الأهلى بـ11 بطولة هى السوبر المحلى "أربع مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرتين" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، وكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة.

5_37 مباراة جمعت الأهلى حرس الحدود

التقى الاهلى مع حرس الحدود 37 مباراة قبل لقاء الليلة حقق المارد الأحمر 28 فوزا وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 62 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا ، وانتهت آخر مواجهة جمعت الفريقين بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.