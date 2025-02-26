شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يواجه الجونة فى مهمة الهروب من قاع الدورى والان مع تفاصيل الخبر

في الرابعة عصرا، يستضيف مودرن سبورت، نظيره الجونة، بإستاد القاهرة في لقاء تحت شعار الفائز مولود والخاسر مفقود، في افتتاح منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري.

مودرن سبورت أصحاب الأرض قاموا بتغيير الجهاز الفني والإطاحة بالمدرب الفرنسي والتعاقد مع الجزائرى عبد الحق بن شيخة الذى تحسنت النتائج معه نسبيا إلا أن الفريق ما زال يفتقد للمسة الأخيرة وفشل في تحقيق أى انتصار مع المدير الفني حتى الآن، لذا فإنه يخوض اللقاء في المركز الأخير برصيد 9 نقاط.

في المقابل يدخل الجونة المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الأخير على سيراميكا بهدفين نظيفين وارتفاع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس عشر، لذا فمن المتوقع أن تشهد المباراة صراعا بين الفريقين من أجل الحصول على الثلاث نقاط التي ستدعم صاحبها كثيرا في بنك الدورى.