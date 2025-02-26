شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى ورقة بيسيرو الرابحة فى الزمالك أمام زد والان مع تفاصيل الخبر

يدرس البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك، الاعتماد على ناصر منسى أساسيا في خط هجوم الزمالك ، في المباراة المقبلة امام زد المقرر لها غد الخميس، بالجولة السادسة عشرة من بطولة الدورى.

واستقر بيسيرو على الدفاع بناصر منسى في ظل تألقه في الدقائق التي يشارك بها مع الفريق، وشارك في صناعة هدف التعادل أمام الأهلى في القمة، مقارنة بمستوى سيف الجزيرى الذى تراجع في المباراة الأخيرة، ولم يقدم المستوى المطلوب منه.

ويستعد الزمالك لمواجهة زد، المقرر لها الخميس المقبل، في إطار منافسات الجولة الـ 16 من عمر مسابقة الدورى.

ولم يظهر سيف الجزيرى بالمستوى المطلوب خلال لقاء القمة 129 أمام الأهلى، الذى انتهى بالتعادل بنتيجة 1 - 1 بين الفريقين، ليبحث الخواجة البرتغالى عن إجراء تعديلات على خط الهجوم من أجل زيادة الفعالية الهجومية.