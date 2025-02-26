شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يعد لاعبيه بمكافآت مالية خاصة حال الفوز على غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

وعد مسئولو نادى إنبى لاعبو الفريق بمكافآت مالية خاصة حال تحقيق الفوز على غزل المحلة فى المباراة المقرر لها بعد غد، الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile ".

وتأتى وعود مسئولى نادى إنبي للاعبين من أجل تحفيزهم على مواصلة الانتصارات لتحسين موقف الفريق البترولى فى جدول ترتيب الدوري المصرى، خاصة أنه فقد نقاط كثيرة خلال أول 15 جولة من المسابقة ولم يحقق سوى فوزين و6 تعادلات و7 هزائم احتل بهم المركز السابع عشر.

ويعقد محمد إسماعيل، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، اجتماعات مكثفة مع اللاعبين من أجل تحفيزهم لمواصلة الانتصارات والهروب من مراكز الهبوط فى الدوري خاصة بعد الفوز الذى حققوه على سموحة بهدف دون رد فى الجولة الخامسة عشر من الدوري.

وأغلق الجهاز الفني لإنبى صفحة مباراة سموحة، التي أقيمت الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، استعداداً لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة 16.

وطالب الجهاز الفني اللاعبين بالتركيز في مباراة غزل المحلة من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط لتحسين موقف الفريق في جدول ترتيب الدوري المصرى الممتاز، خاصة أن نتائج الفريق البترولى ليست الأفضل خلال المباريات الأخيرة.