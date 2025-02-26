شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى الجولة 25 بدورى مرتبط اليد 2004 والان مع تفاصيل الخبر

تقام على مدار اليوم الأربعاء، لقاءات قوية على صعيد الجولة الـ25 بدورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد لمواليد 2004.

تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، البنك الأهلى مع الزمالك والجزيرة مع الأهلى والقناة مع سبورتنج وهليوبوليس مع الزهور والطيران مع أصحاب الجياد والمعادى مع طلائع الجيش وسموحة مع دلفى.

أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد انتهاء مسابقة دوري المحترفين للموسم المحلي 2024-2025 للمنافسة علي اللقب يوم 8 أبريل المقبل.

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد إقامة مباراة قمة الدور الثانى بدورى المحترفين للموسم المحلى 2024- 2025 بين الأهلى والزمالك والمحدد لها 27 فبراير الجارى بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر فى السادسة مساء.

شهدت قمة الدور الأول التى أقيمت 17 نوفمبر الماضى فى إستاد القاهرة ، فوز الزمالك على الأهلى بنتيجة 32 -30 .