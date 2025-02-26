شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يختتم استعداداته لمواجهة طلائع الجيش فى الجولة 16 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

يختتم اليوم، الأربعاء، فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، استعداداته لمواجهة طلائع الجيش في المباراة المقبلة، والتي تجمع الفريقين غداً الخميس ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري.

ويفتقد البنك الأهلي خدمات لاعبه الغاني إسحاقو يعقوبو في المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش بالدوري بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، بعدما حصل على الإنذار الثالث في مواجهة الاتحاد السكندري الأخيرة بالدوري.

وكان البنك الأهلي تغلب على الاتحاد السكندري في الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليواصل البنك الأهلي عروضه القوية في الدوري.

ويحتل البنك الأهلي المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 25 نقطة حصدهم خلال مشواره ببطولة الدورى، بعد خوض 15 جولة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسر مثلها، وسجل لاعبو البنك الأهلي 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 15.

من جانبه، أعرب طارق مصطفى عن سعادته بمواصلة الانتصارات والعروض القوية، وقال مدرب البنك الأهلي في تصريحات عقب مواجهة الاتحاد: "لم يكن التوفيق حليفنا في البداية ولكننا اكتسبنا احترام الجميع، لسنا من الفرق التي تعاقدت مع العديد من اللاعبين، تعاقدنا مع 8 فقط وهناك فرق ضمت 15 أو 16 لاعبا ولكن المسألة بالكيف وليس الكم".