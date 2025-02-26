شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار بودى سمير فى حراسة مرمى إنبى أمام غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

يستمر عبد الرحمن سمير "بودي" حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبى فى حماية عرين الفريق البترولى فى مباراة غزل المحلة المقرر لها يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة 16 بعد تألقه فى المباراة الماضية أمام سموحة وحصوله على جائزة رجل المباراة ليقرر محمد إسماعيل منح الثقة للاعب وتثبيته فى التشكيل الأساسي للمباراة المقبلة.

وطالب الجهاز الفني اللاعبين بالتركيز في مباراة غزل المحلة من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط لتحسين موقف الفريق في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، خاصة أن نتائج الفريق البترولى ليست الأفضل خلال المباريات الأخيرة.

فى سياق مختلف حذر الجهاز الفني لإنبى اللاعبين من الانشغال بالعروض الوهمية حتى لا يتسبب هذا الأمر على تركيزهم في الملعب، ما يؤثر على نتائج الفريق الذى يرغب في الخروج من عنق الزجاجة في الفترة الحالية والهروب من مناطق الهبوط.