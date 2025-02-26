الامارات | «الأبيض» ودّع «خليجي قدامى اللاعبين» بتعادلين وخسارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودّع منتخب الإمارات بطولة كأس الخليج لكرة القدم لقدامى اللاعبين، المقامة في الكويت، عقب الخسارة التي تعرّض لها، أول من أمس، أمام نظيره المنتخب العُماني بهدف نظيف، ليتجمّد رصيده عند نقطتين فقط، بعدما تعادل في مباراتين سابقتين أمام كل من قطر من دون أهداف، وأمام الكويت بالنتيجة ذاتها.

لعب المنتخب ضمن المجموعة الأولى، التي ضمت إلى جانبه منتخبات الكويت وقطر وعُمان، وضمت المجموعة الثانية منتخبات العراق والسعودية والبحرين واليمن، فيما يسدل الستار على النسخة الأولى من البطولة، اليوم، من خلال المباراة النهائية.

ولعب «الأبيض» الإماراتي خلال البطولة بتشكيلة ضمت عدداً كبيراً من أبرز النجوم السابقين في المنتخب، إلا أنه أخفق في الوصول إلى أدوار متقدمة.

وافتتح المنتخب مشواره في البطولة بلقاء نظيره المنتخب القطري ضمن الجولة الأولى، ثم مواجهة نظيره المنتخب الكويتي في الجولة الثانية، قبل أن يختتم مشواره بلقاء المنتخب العُماني.

وضم منتخب الإمارات مجموعة من قدامى اللاعبين المميّزين، فقد اعتمد المدرب الوطني، جمعة ربيع، ومساعده وليد عبيد، في التشكيلة الأساسية في أغلب المباريات على كل من ماجد ناصر في حراسة المرمى، وفي الدفاع يوسف جابر ومهند العنزي وجمعة خاطر وعبدالله مال الله، وفي الوسط سبيت خاطر وعبدالرحيم جمعة وإسماعيل مطر، وفي الهجوم أحمد خميس وسالم خميس وفيصل خليل إلى جانب وجود الحارس المخضرم وليد سالم واللاعبين المخضرمين هلال سعيد وسعيد الكاس وبشير سعيد وحسن علي إبراهيم وناصر خميس ومنذر علي ورامي يسلم ومحمد سرور.

من جهته، قال اللاعب الدولي السابق والمدرب الحالي في كرة القدم، نواف مبارك، إن مشاركة النجوم القدامى في منتخب الإمارات في هذا الحدث الخليجي تعدّ بمثابة تكريم لهم من قبل الأشقاء في دولة الكويت الذين قاموا بتنظيم هذا الحدث الرائع.

وأضاف مبارك لـ«الإمارات اليوم»: «بغض النظر عن النتائج الفنية ومن سيفوز بلقب البطولة، إلا أن مشاهدة نجوم الكرة الإماراتية والخليجية القدامى في هذا الحدث تعدّ في حد ذاتها متعة ومكسباً كبيراً، كما أن وجود هؤلاء النجوم في هذا الحدث يعيد لهم ذكريات الزمن الجميل».

وتابع: «على الرغم من ابتعاد هؤلاء اللاعبين عن لعب الكرة لفترة طويلة، فإن لمساتهم الفنية لاتزال موجودة».