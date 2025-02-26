الامارات | بوبليتي: الوصل يجب أن يحصد لقباً على الأقل   

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى اللاعب الأرجنتيني، جيرونيمو بوبليتي، سعادته بعودته للعب مع الوصل خلال الموسم الجاري، عقب إعادة قيده في قائمة الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لافتاً إلى أن «الإمبراطور» يجب أن يحقق الفوز بلقب على أقل تقدير من البطولات التي يخوضها في النصف الثاني من الموسم الجاري.

وتحدث بوبليتي لـ«الإمارات اليوم» عن شعوره عقب غيابه فترة تصل إلى سبعة أشهر عن التدريبات والمباريات، وقال: «لقد كانت فترة صعبة جداً مثل الكابوس، حيث إن أي لاعب يتعرض لإصابة قوية، ويبتعد فترة طويلة عن كرة القدم، تكون لديه الرغبة في التعافي بشكل سريع والعودة إلى المباريات».

وأضاف: «كنت أتمنى أن أشارك مع الوصل منذ بداية الموسم، لكني كنت في مرحلة التأهيل والتعافي، بينما عندما أصبحت جاهزاً للمشاركة في المباريات، قرر الجهاز الفني إعادة تسجيلي مع الفريق في النصف الثاني من الموسم».

وتابع: «شعرت بسعادة كبيرة، بعدما شاركت للمرة الأولى مع الفريق بعد فترة غياب طويلة، إذ إنني عدت إلى حياتي الطبيعية، وتأكدت أنني تعافيت تماماً من الإصابة التي تعرضت لها، خصوصاً أنه يكون هناك حذر ومخاوف لدى أي لاعب بعد العودة من الإصابة، ولكني أشعر بأنني بخير، وتعافيت تماماً».

وأشاد لاعب الوسط الأرجنتيني بأداء الوصل في الفترة الماضية، وقال: «حققنا ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري على أندية دبا الحصن والنصر والعين، وهو أمر لم يحدث منذ بداية الموسم».

وواصل: «الفوز في مباراتين من العيار الثقيل أمام النصر على ملعبه في الديربي ثم العين في زعبيل يمنحنا ثقة كبيرة، ودفعة معنوية مهمة قبل خوض المباريات المقبلة».

ورداً على سؤال حول أن هذه الانتصارات تعيد الأمل للوصل في المنافسة على لقب الدوري، قال: «يجب أن نكون واقعيين، حيث إن شباب الأهلي والشارقة هما الأقرب للمنافسة على اللقب، بعدما حققا نتائج جيدة جداً في الجولات الماضية، بينما بالنسبة للوصل يجب علينا أن نواصل تحقيق الانتصارات، ونرى ماذا يمكن أن يحدث في الجولات المقبلة».

وأشار إلى أن الوصل لديه ثلاث بطولات مهمة جداً، مشدداً على أن «الإمبراطور» يجب أن يحقق لقباً على أقل تقدير في النصف الثاني من الموسم، وقال: «تأهلنا إلى الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث سنلتقي مجدداً مع السد القطري بعدما لعبنا معه في مرحلة الدوري وتعادلنا بهدف لكل فريق، بينما حققنا عليه الفوز في الدوحة في درع السوبر الإماراتي القطري، ولكن دور الـ16 في دوري أبطال آسيا سيكون مختلفاً تماماً، ولديه حسابات أخرى بخوض مباراتي ذهاب وإياب، ويجب أن نكون في كامل تركيزنا حتى نتأهل إلى دور الثمانية».

وأردف: «في المقابل سنلعب أمام شباب الأهلي في نصف نهائي كأس رئيس الدولة، وأمام الجزيرة في نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وبالتأكيد تركيزنا كبير على هاتين البطولتين، وأرى أننا يجب أن نحقق لقباً على أقل تقدير عقب الجهد الكبير الذي قدمه الفريق في الفترة الماضية، وخلال مشواره في المسابقتين».

واختتم بوبليتي تصريحاته بتوجيه الشكر إلى جمهور الوصل، وقال: «أتوجه بالشكر إلى الجمهور الذي ساندني كثيراً خلال فترة إصابتي، حيث حصلت على دعم معنوي كبير أسهم في تجاوزي هذه الفترة الصعبة، وأعدهم بأن أقدم كل ما لدي وأن أبذل قصارى جهدي في مساعدة الفريق في تحقيق الانتصارات، وأن نجعل المشجعين سعداء في نهاية الموسم الجاري».

. يجب أن نكون واقعيين.. شباب الأهلي والشارقة هما الأقرب للمنافسة على لقب الدوري.