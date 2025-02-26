الامارات | رحلة الوصل إلى خورفكان محفوفة بالمخاطر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض الوصل رحلة محفوفة بالمخاطرة حينما يحل ضيفاً على خورفكان، عند الساعة 20:15 من مساء اليوم، في افتتاح الجولة الـ18 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ويسعى الوصل إلى متابعة انتصاراته في بطولة الدوري، بعدما تمكن للمرة الأولى هذا الموسم من تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية على دبا الحصن والنصر والعين، رفعت رصيده للنقطة 27، واقترب بقوة من المربع الذهبي، ويضع لاعبو الوصل الفوز نصب أعينهم لكسب المزيد من المعنويات قبل مواجهة السد القطري، في الدور الثاني من دوري النخبة الآسيوي وهي المواجهة التي يسعى «الإمبراطور» لتجاوزها ومواصلة مشواره القاري بنجاح باعتباره الممثل الوحيد للكرة الإماراتية في تلك البطولة، بعد خروج العين حامل اللقب من دور المجموعات.

وبدأ الوصل في التحسن كثيراً مع انطلاقة الدور الثاني لبطولة الدوري، إذ لم يستقبل أي خسارة، بعدما تمكن من جمع 10 نقاط من أربع مباريات خاضها أمام كلباء ودبا الحصن والنصر والعين.

وتواصل نسق أداء الوصل التصاعدي على صعيد استقبال الأهداف، إذ لم تسكن شباكه سوى ثلاثة أهداف فقط خلال الدور الثاني.

في المقابل يسير خورفكان بخطوات ثابتة في بطولة الدوري، وستكون مواجهة الوصل اختباراً قوياً لأصحاب الأرض، لمتابعة نتائجهم الجيدة في البطولة تحت قيادة المدرب المتألق عبدالمجيد النمر.

ويبدو خورفكان أيضاً في أفضل حالاته خلال تلك الفترة من بطولة الدوري، بعدما نجح خلال الجولة الماضية في الفوز على كلباء في عقره دار الأخير، مُحققاً الانتصار الثاني توالياً في بطولة الدوري، ليرفع رصيده إلى النقطة 21 في المركز العاشر، مع وجود فرصة أمامه الليلة ليصعد مركزين دفعة واحدة في حالة تحقيق الفوز.