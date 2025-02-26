الامارات | سلوت يكشف فرص صلاح للفوز بالكرة الذهبية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم، الهولندي أرنه سلوت، إن فرص المهاجم المصري، محمد صلاح، ستكون «أفضل بكثير» للفوز بجائزة الكرة الذهبية في حال تتويج الـ«ريدز» بالألقاب هذا الموسم.

وترتفع حظوظ صلاح للفوز بأهم جائزة تمنح لأفضل لاعب في العالم، بفضل الأداء الرائع الذي يقدّمه هذا الموسم، وسجل صلاح - الذي لم يوقّع بعد على عقد للبقاء في ملعب «أنفيلد رود» إلى ما بعد نهاية الموسم الحالي - 30 هدفاً ومرّر 21 كرة حاسمة في مختلف المسابقات، قال سلوت في مؤتمر صحافي: «رغم هذه الأرقام المذهلة، يتوجب على ليفربول أن يفوز بالألقاب من أجل مساعدة مهاجمه لإحراز الجائزة المرموقة للمرة الأولى في مسيرته».