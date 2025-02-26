شكرا لقرائتكم خبر عن أنيس بوجلبان: المصرى سيتدرب قريبًا فى بورسعيد وأشكر علي ماهر والان مع تفاصيل الخبر

في أولى تصريحاته عقب توليه مهام الإدارة الفنية للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، أعرب التونسي أنيس بوجلبان عن سعادته التامة بتوليه مهام المدير الفني لفريق المصري صاحب التاريخ العريق والجماهير الكبيرة التي يعرف جيدًا ومن خلال درايته التامة بالكرة المصرية مدى عشقها ومؤازرتها الشديدة لفريقها.

وأكد بوجلبان في تصريحات خاصة بالمركز الإعلامي للنادي المصري أنه يدرك تمامًا مدى الضغوطات المرتبطة بتولي مهام الإدارة الفنية لفريق جماهيري بقيمة وحجم النادي المصري ، مضيفًا أنه يسعى دائمًا لتحقيق النجاح ومن يسعى لهذا الأمر فعليه تحمل أية تبعات.

وأشار بوجلبان أنه و معه جهازه الفني المعاون سيبذلون قصارى جهدهم من أجل تحقيق الانتصارات وإسعاد جماهير المصري ، مؤكدًأ أن النجاح يتحقق بتكاتف الجميع بداية من مجلس إدارة النادي مرورًا بالجهاز الفني واللاعبين وصولًا إلى الجماهير العظيمة.

وأوضح بوجلبان أن الفريق سيخوض تدريباته في بورسعيد متى أتيحت الفرصة لذلك مؤكدًا أن هذا الأمر سيعطي مزيدًا من الدوافع للاعبين.

ووجه بوجلبان التحية لـ علي ماهر المدير الفني السابق للمصري مؤكدًا أنه بذل مجهودًا كبيرًا مع الفريق مضيفًا أنه - بوجلبان - سيسعى إلى استكمال ما بدأه علي ماهر مع الفريق.