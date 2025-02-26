شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يختم استعداداته لمواجهة المصرى.. وأحمد سامى يعود من الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق سموحة اليوم الأربعاء استعداداته لمواجهة المصري غدا في الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري، والتي يسعى من خلالها الفريق السكندري لاستعادة التوازن عقب الهزيمة المفاجئة في المباراة الماضية أمام إنبي.

ويحتل سموحة المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة من 15 مباراة و5 انتصارات وتعادلين و8 هزائم، ويأمل في تحقيق انتصارين في الجولتين المتبقيتين من المرحلة الأولى أملا في اللحاق بمجموعة التتويج في المرحلة الثانية من المسابقة.

ويرى مسئولو سموحة أن فرصة إنهاء المرحلة الأولى ضمن مجموعة التتويج كبيرة، مؤكدين ثقتهم فى اللاعبين والمدير الفني وجهازه بالكامل، لذلك فالكل يتكاتف الفترة المقبلة وحتى نهاية الدور الأول ومحاولة الدخول وسط الـ9 الأوائل بترتيب المسابقة.

في سياق متصل، يقود المدير الفنى أحمد سامي فريق سموحة في مباراة الغد أمام المصري، بعدما غاب عن الفريق لمدة 3 مواجهات بسبب الطرد في مباراة بيراميدز، وهي العقوبة التي انقضت في مباراة إنبي الأخيرة بالدوري، والتي خسرها الموج الأزرق بهدفين مقابل هدف.

ويعقد سامي محاضرة مع اللاعبين اليوم لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها الفريق في المباريات الماضية، وكذلك منح التعليمات اللازمة لتحقيق الفوز على المصري، الذى رحل عنه مدربه على ماهر مؤخرًا، وهو ما يعتبر فرصة سانحة لاستغلال عامل التغيير الفني الذى يعيش فيه المنافس لخطف انتصار ثمين.

ومن جانبها كثفت الإدارة من اتصالاتها بالجهاز الفني واللاعبين على أمل تصحيح المسار في المباراتين المقبلتين، وطمأنتهم على مستحقاتهم، وودعت بصرفها في القريب العاجل، لكن سيرتبط ذلك بمدى قدرة اللاعبين على العطاء في أخر جولتين من المرحلة الأولى.