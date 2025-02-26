شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز: لم نتلق خطابا بإيقاف القيد بسبب عمر لعيونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بنادي بيراميدز حقيقة تلقي النادي اخطارا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد بايقاف قيد النادي لمدة 3 فترات مقبلة بسبب مستحقات لاعب الفريق السابق التونسي عمر لعيوني.

أوضح المصدر لـ"الخليج 365"، أن بيراميدز لم يتلق أي إخطارات من فيفا بشان إيقاف القيد سواء في قضية عمر لعيوني أو غيرها خلال الفترة الحالية.

وكان هناك نزاع بين بيراميدز وعمر لعيوني بسبب مستحقاته المتأخرة والتي تبلغ ما يقرب من 300 ألف دولار بجانب فائدة 5% منذ عام 2023، ليصبح بيراميدز مهددا بعقوبة ايقاف القيد حال عدم التوصل لحل مع اللاعب.