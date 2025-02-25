شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تختار هدف بن شرقى فى مرمى الزمالك الأفضل بالجولة 15.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عبر صفحتها الرسمية بموقع "X" فوز هدف المغربى أشرف بن شرقى مهاجم فريق الأهلى بمرمى الزمالك الأفضل في الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وشارك بن شرقي في الدقيقة 60 من عمر مباراة القمة بين الأهلى والزمالك ونجح في تسجيل هدف فريقه الوحيد في المباراة قبل أن تنتهي مباراة القمة 129 بالتعادل الإيجابي 1/1.

وتعادل الأهلى مع الزمالك بهدف لكل منهما فى الجولة الخامسة عشرة، ليبقى الأهلى فى المركز الثاني برصيد 33 نقطة، خلف بيراميدز المتصدر بـ36 نقطة.

ويستعد فريق الأهلي الأول لكرة القدم لمواجهة حرس الحدود مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصرى الممتاز "دورى نايل".

فيما يستعد نادي الزمالك لمواجهة فريق زد إف سى فى الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" لموسم 2024-2025.