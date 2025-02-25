شكرا لقرائتكم خبر عن أنيس بوجلبان يقود المران الأول للمصرى بعد توليه المسئولية الفنية والان مع تفاصيل الخبر

قاد أنيس بوجلبان المدير الفني الجديد مران النادي المصري، بعدما تولى المسؤولية عقب فسخ التعاقد مع علي ماهر بالتراضي بين الطرفين، وذلك على خلفية التعادل في المباراة الماضية مع الإسماعيلي.

ويستعد المصري البورسعيدي لمواجهة سموحة بعد غد، الخميس، في مباراة الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري، والتي تقام على ستاد السويس الجديد.

ورحب لاعبو المصري بالتونسي أنيس بوجلبان المدير الفني الجديد للفريق، والذي تواجد في ستاد الكلية الحربية لقيادة المران الأول له مع فريق المصرى.

ويحتل المصري المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، حصدها بعد خوض 15 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في مثلها وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 9 أهداف.

وكان علي ماهر نجح في قيادة المصرى إلى ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية حيث ضرب الفريق البورسعيدي موعدا مع سيمبا التنزانى، كما قاد علي ماهر الفريق البورسعيدي للتأهل إلى دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، حيث ينتظر الفريق مواجهة قوية مع البنك الأهلي.