شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حمدى يواصل برنامجه التأهيلى استعدادا للمشاركة مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يواصل أحمد حمدي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج التأهيلي الموضوع له، من أجل تجهيزه للمشاركة مع الفريق، بعدما خضع فى الفترة الماضية لجراحة الرباط الصليبى بنجاح.

ويحرص الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة على متابعة البرنامج التأهيلى للاعب بشكل مستمر، للوقوف على حالته.

وأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، أن أحمد حمدى سيسافر إلى الخارج خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل الخضوع لقياسات طبية، بناء على تعليمات الطبيب الألماني الذي أجرى له العملية الجراحية في الرباط الصليبى.

ومن المقرر أن يتحدد وفقاً للقياسات الطبية موعد مشاركة اللاعب مع الفريق في التدريبات الجماعية.