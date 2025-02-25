موتو جي بي: بطل العالم مارتين يغيب لـ "فترة غير محددة" بعد جراحة في اليد

الرياص - اسماء السيد - باريس : يغيب بطل العالم للدراجات النارية في فئة موتو جي بي، الإسباني خورخي مارتين، لفترة غير محددة بعد تعرضه لاصابتين في اليد اليسرى والقدم، بحسب ما أعلن فريقه أبريليا الثلاثاء.

وسبق أن أعلن أبريليا غياب مارتين عن سباق جائزة تايلاند الكبرى الافتتاحي للموسم نهاية الأسبوع الجاري، بعد إصابته بعدة كسور نتيجة سقوط خلال حصة تدريبية الإثنين في إسبانيا.

وتعرّض البالغ 27 عاما لكسر في يده اليسرى وكعب قدمه، علما أنه أصيب بكسور عديدة خلال تجارب تحضيرية استعدادا للموسم الجديد في ماليزيا عندما سقط عن دراجته أبريليا في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال فريق أبريليا في بيان "لقد أجريت جراحة خورخي مارتين بنجاح".

وأضاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي "سيتم تقييم وقت التعافي في الأيام المقبلة".

وانضم مارتين الى أبريليا للموسم الطالع بعد فوزه باللقب العالمي مع براماك في تشرين الثاني/نوفمبر.