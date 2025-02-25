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نونو يبرر تراجع نوتنغهام بـ"واقعية" الدوري الإنكليزي

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نونو يبرر تراجع نوتنغهام بـ"واقعية" الدوري الإنكليزي

الرياص - اسماء السيد - لندن : اعتبر البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو مدرب نوتنغهام فوريست ان تعثر فريقه في سعيه لاحتلال مركز مؤهل إلى ، يذكر بـ"واقعية" الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وبات نوتنغهام إحدى أبرز مفاجآت هذا الموسم في برميرليغ حيث يحتل راهنا المركز الثالث بفارق 17 نقطة عن المتصدر، بيد أنه خسر ثلاث مرات في مبارياته الأربع الأخيرة.

تلقى أربعة أهداف في 11 دقيقة ضد نيوكاسل الأحد، ونتنظره مباراة صعبة أمام وصيف الترتيب أرسنال الأربعاء على ملعبه سيتي غراوند.

مع ذلك، حاول المدرب الذي قاد نادي اتحاد جدة إلى لقب الدوري السعودي الموسم قبل الماضي، وضع مسيرة فوريست في سياقها الصحيح، بالنظر إلى أن لديه 12 مباراة متبقية هذا الموسم في الدوري.

قال في مؤتمر صحافي الثلاثاء "هذا واقع اللعبة، يجب أن تقتنع انها جزء من رحلتنا، صعود وهبوط، وألا تكون قادرا دوما على تقديم أداء جيد".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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