غوارديولا ينفي أن تكون مهمة إعادة بناء سيتي أكبر تحد في مسيرته

الرياص - اسماء السيد - لندن : نفى الإسباني بيب غوارديولا أن تكون مهمة إعادة بناء مانشستر سيتي أكبر تحد في مسيرته التدريبية، في وقت يحارب فيه فريقه لإنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل في الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

ويتخلف سيتي الذي يحل على توتنهام الثاني عشر الأربعاء، بفارق عشرين نقطة عن ليفربول المتصدر، بعد خسارته أمام الأخير 0 2 نهاية الأسبوع الماضي.

كما خرج الفريق المملوك للإمارات من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني 3 6، بمجموع مبارتي الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي.

لكن غوارديولا الذي يحتل فريقه المركز الرابع في برميرليغ، بعد أن توج بلقبه ست مرات في آخر سبعة مواسم، قال إنه لا يشعر بالقلق من تحدي تجديد سيتي الذي انضم إليه عام 2016.

قال مدرب برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني السابق الثلاثاء "قمنا بذلك من قبل، لذا بعد تسع سنوات فان الأمر ليس كما بدأنا قبلها بتسع سنوات. فعلنا ذلك مرتين أو ثلاث، لذا ليس هو التحدي الأكبر".

تابع "التحدي الذي واجهته كان عندما بدأت مسيرتي التدريبية مع العديد من الموظفين، عملنا سويا وأثبتت نفسي، أثبت لإدارتي انه بمقدورنا القيام بذلك".

أجرى سيتي أربعة تعاقدات في فترة الانتقالات الشتوية، فضم المهاجم المصري عمر مرموش، المدافع الأوزبكستاني عبد القادر خوسانوف، لاعب الوسط الإسباني نيكو غونساليس والمدافع البرازيلي فيتور ريس، ما يؤشر إلى عملية إعادة البناء المطلوبة نظرا للإصابات وابتعاد بعض اللاعبين الأساسيين عن مستوياتهم.

فاز سيتي مرتين فقط في آخر ثماني مباريات على ملعب توتنهام في مختلف المسابقات.

انتهت رحلته الأخيرة إلى شمال لندن بالخسارة 1 2 في كأس الرابطة، في بداية سلسلة رهيبة تضمنت خسارته أيضا أمام سبيرز 0 4 على ملعبه الاتحاد في مانشستر.

في المقابل، يحتل فريق المدرب الاسترالي أنج بوستيكوغلو المركز الثاني عشر في الدوري، رغم فوزه في آخر ثلاث مباريات، لكن غوارديولا يرى أن مستوى فريق شمال لندن أفضل من نتائجه "فريقهم رائع، يملك الجودة، المهارة الفردية على غرار العادة، إيقاع اللعب، القوة، عدائين رائعين والانتقال بين الدفاع والهجوم".

ولا تزال الشكوك تحوم حول مشاركة هداف سيتي النروجي إرلينغ هالاند، بعد غيابه عن آخر مبارتين بداعي الإصابة في ركبته.