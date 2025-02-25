شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو جابر يشارك فى التدريبات الجماعية للمصرى بعد تعافيه من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

شارك ميدو جابر صانع ألعاب النادي المصري، في التدريبات الجماعية للفريق لأول مرة، وذلك بعد تعافيه من إصابة الكسر في مشط القدم، والذي تعرض له خلال مشاركته مع المصري بدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية، ومن المقرر أن يحسم الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة أنيس بوجلبان، مصير اللاعب من المشاركة في الفترة القادمة بعد تجهيزه للمشاركة.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري استعداداته لمواجهة سموحة، في مباراة الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري، والتي تجمع الفريقين بعد غدٍ الخميس.

ويقود أنيس بوجلبان المدير الفني الجديد مران النادي المصري، بعدما تولى المسؤولية عقب فسخ التعاقد مع علي ماهر بالتراضي بين الطرفين، وذلك على خلفية التعادل في المباراة الماضية مع الإسماعيلي.

ويحتل المصري المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، حصدها بعد خوض 15 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في مثلهم وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 9 أهداف.

وكان علي ماهر نجح في قيادة المصري إلى ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية حيث ضرب الفريق البورسعيدي موعداً مع سيمبا التنزاني، كما قاد علي ماهر الفريق البورسعيدي للتأهل إلى دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، حيث ينتظر الفريق مواجهة قوية مع البنك الأهلي.