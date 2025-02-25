شكرا لقرائتكم خبر عن قمة محترفى اليد بين الأهلى والزمالك بدون جمهور.. و40 فردا فقط من أسر اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

أسفر الاجتماع الأمني لمباراة الأهلي والزمالك في قمة المرحلة الثانية بدوري المحترفين لكرة اليد المقرر لها بعد غد، الخميس، عن عدم حضور الجماهير.

وجاءت قرارات اللجنة الأمنية للمباراة بخصوص المسموح بحضورهم كالتالي:

مجلس إداراة الناديين 25 فردا.

مجلس ادارة الاتحاد 25 فردا.

طاقمين حكام 23

الإعلاميين 5 من كل ناد

اللجنة الإعلامية من الاتحاد 5

لجنة المنتخبات 15

أسر الآعبين 40 فردا



وتقام قمة الدور الثانى بدورى المحترفين من للموسم المحلى 2024- 2025 بين الأهلى والزمالك يوم 27 فبراير الجارى بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر فى السادسة مساء.

وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد انتهاء مسابقة دوري المحترفين للموسم المحلي 2024-2025 للمنافسة علي اللقب يوم 8 أبريل المقبل.

شهدت قمة الدور الأول التى أقيمت 17 نوفمبر الماضى فى استاد القاهرة، فوز الزمالك على الأهلى بنتيجة 32 -30.