شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دياب: لا تعارض بين كأس عاصمة مصر والدورى.. البطولة مستمرة دون مشاكل والان مع تفاصيل الخبر

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، عدم وجود أي تعارض بين بطولة كأس عاصمة مصر ومباريات الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى أن الدوري سينتهي في شهر مايو، مما يتيح مساحة كافية لاستمرار البطولة الجديدة دون التأثير على جدول المسابقة المحلية.

وأوضح أحمد دياب: "الدوري سينتهي في شهر 5 كما هو مخطط له، ولا يوجد أي تضارب مع بطولة كأس عاصمة مصر، التي تعد إضافة قوية للكرة المصرية".

بطولة كأس عاصمة مصر جاءت لتعزيز المنافسة وتقديم تجربة كروية مميزة، دون التأثير على سير البطولات المحلية، وسط التزام الرابطة بتنظيم الجدول بما يضمن عدالة الفرص لكل الفرق.

وفي وقت سابق، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة مواعيد مباريات بطولة كأس الرابطة للموسم الجارى 2024 - 2025 ، وانطلقت البطولة 10 ديسمبر بمباريات الجولة الأولى.

وتنطلق مباريات الجولة الثانية يوم 18 مارس 2025، على أن تقام الجولة الثالثة يوم 22 من الشهر ذاته، وتبدأ منافسات الجولة الـ4 في الأول من أبريل، على أن تقام الجولة الخامسة يوم 22 من الشهر ذاته.

وسبق أن توج فريقان فقط بالبطولات الثلاث السابقة وهما:

مودرن سبورت موسم 2021 - 2022

سيراميكا في موسم 2022 - 2023

سيراميكا في موسم 2023 - 2024.